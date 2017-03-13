Польские пограничники задержали россиянина на украденном "Мерседесе"

В воскресенье, 10 марта, польские пограничники задержали россиянина, который находился за рулём украденного грузовика. Об этом сообщается на сайте департамента пограничной охраны Варминьско-Мазурского воеводства.

Обман раскрылся на пункте пропуска в Гжехотках. На погранпереход прибыл 36-летний гражданин РФ. Он сидел за рулём "Мерседеса", который был зарегистрирован как пропавший в Германии. Выяснилось, что стоимость машины превышает миллион рублей. В республике начали расследование по факту произошедшего.