Польские пограничники задержали россиянина на украденном "Мерседесе"
Фото Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши
В воскресенье, 10 марта, польские пограничники задержали россиянина, который находился за рулём украденного грузовика. Об этом сообщается на сайте департамента пограничной охраны Варминьско-Мазурского воеводства.
Обман раскрылся на пункте пропуска в Гжехотках. На погранпереход прибыл 36-летний гражданин РФ. Он сидел за рулём "Мерседеса", который был зарегистрирован как пропавший в Германии. Выяснилось, что стоимость машины превышает миллион рублей. В республике начали расследование по факту произошедшего.
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