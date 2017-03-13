Четыре улицы Калининграда остались без электричества из-за аварии
В Калининграде в понедельник, 13 марта, дома на четырёх улицах остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".
"Опять отсутствует электроэнергия на всей Северной горе, у всего частного сектора, в конце Горького, СНТ ‟Победа” и ‟Искра”", — заявил читатель, обратившись в редакцию.
В пресс-службе "Янтарьэнерго" подтвердили, что света сейчас нет на улицах Янтарной, Глинки, Герцена и частично на ул. Горького. Авария произошла около 11 часов утра. Причина выясняется. На месте работают две бригады. Социально значимые объекты уже подключили по резервным линиям, остальные дома обещают подключить в течение часа.
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