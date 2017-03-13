Из магазина в Калининграде изъяли контрафактного алкоголя на 700 тысяч рублей
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов изъяли из одной из торговых точек спиртного на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Нелегальную алкогольную продукцию обнаружили в одном из магазинов на Литовском валу. Сотрудники правоохранительных органов нашли в подсобном помещении более трёх тысяч бутылок с крепкими напитками. При этом документов, разрешающих продажу спиртного, в торговой точке предоставить не смогли.
В отношении 62-летней владелицы магазина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками"). Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
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