В Дзержинске боец Росгвардии открыл огонь по полиции и застрелился

В Нижегородской области в Дзержинске боец Росгвардии открыл огонь по гаишникам, пытавшимся остановить его машину, а после застрелился сам. Об этом сообщает Meduza.

Происшествие случилось в ночь на 11 марта. Машину патруль ДПС пытался остановить из-за того, что она "странно ехала". Но водитель не остановился, в связи с чем гаишники начали преследование. Машина остановилась, шофёр выстрелил в полицейских из ружья, а затем прострелил себе голову.

В итоге один из сотрудников ГИБДД получил ранение. В Росгвардии по ПФО подтвердили, что за рулём автомобиля действительно был их сотрудник. В последнее время он переживал из-за семейно-бытовых проблем.