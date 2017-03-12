В Дзержинске боец Росгвардии открыл огонь по полиции и застрелился
Фото: Официальный сайт Росгвардии
В Нижегородской области в Дзержинске боец Росгвардии открыл огонь по гаишникам, пытавшимся остановить его машину, а после застрелился сам. Об этом сообщает
Meduza.
Происшествие случилось в ночь на 11 марта. Машину патруль ДПС пытался остановить из-за того, что она "странно ехала". Но водитель не остановился, в связи с чем гаишники начали преследование. Машина остановилась, шофёр выстрелил в полицейских из ружья, а затем прострелил себе голову.
В итоге один из сотрудников ГИБДД получил ранение. В Росгвардии по ПФО подтвердили, что за рулём автомобиля действительно был их сотрудник. В последнее время он переживал из-за семейно-бытовых проблем.
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