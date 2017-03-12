В Светлом на судне, прибывшем из Нигерии, нашли два тела (фото)
Калининградский СО на транспорте Северо-Западного СУТ СК
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В Светлом на судне, прибывшем из Нигерии, обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщает
Калининград.Ru.
Судно Lady Serra прибыло в порт Светлого 11 марта, оно три недели назад вышло из Лагоса, загрузившись бобовой продукцией. Когда корабль отчалил, команда обнаружила на борту четырёх нелегалов, их вернули нигерийским властям.
Уже в Светлом нашли тела двух молодых мужчин, один был в боковом кармане трюма, другой лежал среди груза. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.
По предварительным данным, погибшие — нигерийцы, об этом свидетельствуют банкноты и газеты страны, обнаруженные в личных вещах мужчин. Сейчас выясняются личности погибших и обстоятельства происшествия.
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