В Светлом на судне, прибывшем из Нигерии, нашли два тела (фото)

В Светлом на судне, прибывшем из Нигерии, обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Судно Lady Serra прибыло в порт Светлого 11 марта, оно три недели назад вышло из Лагоса, загрузившись бобовой продукцией. Когда корабль отчалил, команда обнаружила на борту четырёх нелегалов, их вернули нигерийским властям.

Уже в Светлом нашли тела двух молодых мужчин, один был в боковом кармане трюма, другой лежал среди груза. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным, погибшие — нигерийцы, об этом свидетельствуют банкноты и газеты страны, обнаруженные в личных вещах мужчин. Сейчас выясняются личности погибших и обстоятельства происшествия.