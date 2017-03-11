Рыбаки нашли тело девушки на берегу Калининградского залива
В субботу, 11 марта, в Калининградском заливе обнаружили тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщили рыбаки, которые с утра приехали на берег.
"Труп девушки всплыл возле эллингов “Дельфин” со стороны завода "Янтарь". Мы не подходили близко. Обнаружил рыбак ещё один. Следователи сказали, что знают, что за женщина, она больше года назад утонула. Мы уже больше часа сидим и никого нет, кроме одной машины следственных органов", — рассказал очевидец произошедшего.
Старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко пообещала прокомментировать информацию позднее.
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