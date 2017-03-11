В Советске горел микроавтобус "Фиат"

В Советске на ул.Победы горел микроавтобус "Фиат Дукато". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в три часа ночи. На место выехали расчёты пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе семи человек и двух единиц техники.

В результате в микроавтобусе выгорели моторный отсек и салон. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.