В Калининграде нашли мёртвого мужчину, пролежавшего в квартире две недели

В Калининграде в квартире на ул. Черепичная нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Калининградской области.

По информации жильцов дома, 35-летний мужчина не выходил из своей квартиры с 19 февраля. Соседи рассказывают, что неоднократно обращались в полицию: в квартире круглые сутки работал телевизор и был включён свет.

Как сообщили в Следственном комитете, полицию вызвал брат мужчины. Дверь была закрыта изнутри. На месте работали спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет.