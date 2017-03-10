В Калининграде нашли мёртвого мужчину, пролежавшего в квартире две недели
В Калининграде в квартире на ул. Черепичная нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Калининградской области.
По информации жильцов дома, 35-летний мужчина не выходил из своей квартиры с 19 февраля. Соседи рассказывают, что неоднократно обращались в полицию: в квартире круглые сутки работал телевизор и был включён свет.
Как сообщили в Следственном комитете, полицию вызвал брат мужчины. Дверь была закрыта изнутри. На месте работали спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет.
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