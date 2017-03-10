В СНТ "Чайка" возобновились серийные кражи из строящихся домов

В СНТ "Чайка" в Калининграде неизвестные за месяц обокрали как минимум четыре дома. Об этом Клопс.Ru сообщили трое пострадавших жителей садового общества.
По словам одного из них, Игоря Чауса, в ночь на понедельник, 6 февраля, злоумышленники проникли в четыре дома. При этом имущество вынесли только из первых трёх. В четвёртом здании воры не нашли ничего ценного.
Участок Чауса был в первой тройке. Преступники вывезли оттуда дорогостоящую строительную технику.
Они приезжают на машине и вывозят чужие вещи. Возле одного из домов они буксовали и оставили много следов. Это всё началось с того времени, как "Газпром" начал вести рядом с нами трубу. В Куликово у них будет хранилище сжиженного газа. Теперь сюда приезжают рабочие, а раньше всё было спокойно.
Другого жителя садового общества, Эдуарда, обокрали ещё в феврале. По его словам, это произошло в период с 19 по 23 число.
"Обычно я приезжаю туда раз в несколько дней. И вот я уехал 19-го числа, а когда вернулся 23-го — всё было взломано, замок срезали и всю дачную технику — бензопилу, газонокосилку — вынесли".
На въезде и выезде из садового общества установлены камеры. Эдуард и Игорь самостоятельно отсматривают видеозаписи, однако никаких подозрительных людей пока не заметили.
"Надежды на полицию мало, — считает Эдуард. — Поэтому мы решили организовать ночные дежурства. В полиции сказали, что, скорее всего, преступников искать не будут и такие преступления, как правило, не раскрываются. Это дело случая, как повезёт".
Ещё один житель СНТ "Чайка", Валентин, узнал о том, что его обокрали, в воскресенье, 5 марта. Об этом ему по телефону сообщила соседка. Его участок и есть тот самый, на котором воры оставили следы буксовавшей машины. Помимо этого, мужчина нашёл на месте происшествия окурки.
Приехавшие на место полицейские сказали, что кражу совершили буквально день назад — следы свежайшие. Они взломали наш хозблок и украли оттуда дачную технику. Действовали явно профессионалы, потому что взломать его очень трудно. Такое у нас в обществе в последнее время частенько происходит.
В региональном управлении МВД заявили, что кражи в СНТ "Чайка" действительно возобновились, однако они не носят массового характера. Участковый принял несколько заявлений от жителей. По его словам, весной проникновения в жилища дачников учащаются.
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