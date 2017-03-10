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Главная Новости Происшествия

В СНТ "Чайка" возобновились серийные кражи из строящихся домов

Автор: Виктория Мокрецова
12:26
  646 1
  • Дом в СНТ "Чайка". Фото Дениса Ницы.
Дом в СНТ "Чайка". Фото Дениса Ницы.
В СНТ "Чайка" в Калининграде неизвестные за месяц обокрали как минимум четыре дома. Об этом Клопс.Ru сообщили трое пострадавших жителей садового общества.
 
По словам одного из них, Игоря Чауса, в ночь на понедельник, 6 февраля, злоумышленники проникли в четыре дома. При этом имущество вынесли только из первых трёх. В четвёртом здании воры не нашли ничего ценного.
 
Участок Чауса был в первой тройке. Преступники вывезли оттуда дорогостоящую строительную технику.
Они приезжают на машине и вывозят чужие вещи. Возле одного из домов они буксовали и оставили много следов. Это всё началось с того времени, как "Газпром" начал вести рядом с нами трубу. В Куликово у них будет хранилище сжиженного газа. Теперь сюда приезжают рабочие, а раньше всё было спокойно.
Другого жителя садового общества, Эдуарда, обокрали ещё в феврале. По его словам, это произошло в период с 19 по 23 число.
 
"Обычно я приезжаю туда раз в несколько дней. И вот я уехал 19-го числа, а когда вернулся 23-го  — всё было взломано, замок срезали и всю дачную технику — бензопилу, газонокосилку — вынесли".
 
На въезде и выезде из садового общества установлены камеры. Эдуард и Игорь самостоятельно отсматривают видеозаписи, однако никаких подозрительных людей пока не заметили.
 
"Надежды на полицию мало, — считает Эдуард. — Поэтому мы решили организовать ночные дежурства. В полиции сказали, что, скорее всего, преступников искать не будут и такие преступления, как правило, не раскрываются. Это дело случая, как повезёт".
 
Ещё один житель СНТ "Чайка", Валентин, узнал о том, что его обокрали, в воскресенье, 5 марта. Об этом ему по телефону сообщила соседка. Его участок и есть тот самый, на котором воры оставили следы буксовавшей машины. Помимо этого, мужчина нашёл на месте происшествия окурки.
Приехавшие на место полицейские сказали, что кражу совершили буквально день назад — следы свежайшие. Они взломали наш хозблок и украли оттуда дачную технику. Действовали явно профессионалы, потому что взломать его очень трудно. Такое у нас в обществе в последнее время частенько происходит.
В региональном управлении МВД заявили, что кражи в СНТ "Чайка" действительно возобновились, однако они не носят массового характера. Участковый принял несколько заявлений от жителей. По его словам, весной проникновения в жилища дачников учащаются.
 
Ранее Клопс.Ru писал о том, что за декабрь и январь в садовом обществе обокрали не менее пяти домов. В основном злоумышленники выносили строительную и бытовую технику, а также мебель. Позднее полицейские задержали и арестовали 23-летнего подозреваемого в одном из преступлений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Вика Фабо
Вика Фабо #
13:27
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
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