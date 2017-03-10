СМИ: в Стамбуле разбился вертолёт, погибли четверо россиян (видео)
Утром в пятницу, 10 марта, в Стамбуле разбился вертолёт с россиянами на борту. Об этом сообщает "Медуза"
со ссылкой на Hürriyet Daily News
.
По данным журналистов, всего на борту находились семь человек. Пятеро из них погибли. Четверо были гражданами РФ.
Борт потерпел крушение спустя пять минут после взлёта. Причиной аварии стало столкновение с телевизионной вышкой. После этого вертолёт упал на автомобильную дорогу в районе Бююкчекмедже.
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