СМИ: в Стамбуле разбился вертолёт, погибли четверо россиян (видео)

Утром в пятницу, 10 марта, в Стамбуле разбился вертолёт с россиянами на борту. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Hürriyet Daily News

По данным журналистов, всего на борту находились семь человек. Пятеро из них погибли. Четверо были гражданами РФ.



Борт потерпел крушение спустя пять минут после взлёта. Причиной аварии стало столкновение с телевизионной вышкой. После этого вертолёт упал на автомобильную дорогу в районе Бююкчекмедже.