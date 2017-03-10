Полиция нашла поджигателя "Опеля", сгоревшего 23 февраля в Светлом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Светлом сотрудники уголовного розыска нашли поджигателя "Опеля Аскона", который сгорел ночью 23 февраля на ул. Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По подозрению в преступлении задержали неоднократно судимого 19-летнего горожанина. По данным полиции, местный житель угнал автомобиль, припаркованный во дворе на ул. Красноармейской. После этого он бросил его в лесу и поджёг салон, чтобы скрыть свои следы.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Подозреваемый может лишиться свободы на срок до 5 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.
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