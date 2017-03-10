В четверг в ДТП на дорогах региона пострадали пятеро водителей и пассажир

В четверг, 9 марта, в авариях на дорогах Калининградской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Около 8:35 на 13-м километре дороги Чкаловск — Люблино — Взморье 23-летний водитель "Ауди 80" выехал на встречку на закруглении трассы и врезался в "Форд". В результате молодого человека госпитализировали. 41-летний автомобилист, сидевший за рулём второй машины, и его пассажир получили травмы.

Спустя полчаса на 58-м километре дороги Зеленоградск — Приморск через Светлогорск 46-летний мужчина, управлявший "МАНом", не справился с управлением на повороте. Машина опрокинулась на обочину. Водитель отделался телесными повреждениями.

В 19:00 на Ленинском проспекте в Калининграде "БМВ" вылетел на встречку и столкнулся с "Фольксвагеном". 27-летний водитель первого автомобиля не справился с управлением. В результате он и 35-летний владелец второй машины получили травмы.