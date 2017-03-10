В Германии мужчина с топором напал на посетителей вокзала

В четверг, 9 марта, на вокзале в Дюссельдорфе в Германии мужчина с топором в руках набросился на посетителей вокзала. Об этом сообщает "Российская газета"

Инцидент подтвердили в полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. По данным правоохранителей, в результате ЧП ранения получили семь человек. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Им оказался выходец из бывшей Югославии.

По данным полиции, происшествие не было терактом. Известно, что подозреваемый имеет проблемы с психикой.