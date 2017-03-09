В Польше задержали 8,3 млн контрабандных сигарет из России и Белоруссии (видео)
Контрабандисты попались случайно. Патрулировавшие трассу DK81 полицейские увидели процесс перегрузки картонных коробок из фуры в грузовик. Они решили проверить товар и обнаружили сигареты без польских акцизов, ввезённые из России и Белоруссии. Общая стоимость контрабанды составила 9 млн злотых.
Как установили полицейские, водитель фуры должен был доставить контрабанду по указанному адресу и ждать покупателей, с которыми он связывался, используя несколько разных SIM-карт. Его вместе с пятью жителями воеводства задержали с поличным. Им грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф.
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