В Польше задержали 8,3 млн контрабандных сигарет из России и Белоруссии (видео)

Контрабандисты попались случайно. Патрулировавшие трассу DK81 полицейские увидели процесс перегрузки картонных коробок из фуры в грузовик. Они решили проверить товар и обнаружили сигареты без польских акцизов, ввезённые из России и Белоруссии. Общая стоимость контрабанды составила 9 млн злотых.

Как установили полицейские, водитель фуры должен был доставить контрабанду по указанному адресу и ждать покупателей, с которыми он связывался, используя несколько разных SIM-карт. Его вместе с пятью жителями воеводства задержали с поличным. Им грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф.