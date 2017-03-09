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Жителю Светлогорска, устроившему стрельбу у магазина, предъявили обвинение

Автор: Виктория Мокрецова
17:57
  660 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Светлогорске предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, устроившему стрельбу у магазина на ул. Пионерской. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.
 
Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Расследование уголовного дела продолжается. 
 
16 февраля 48-летний житель Светлогорска на парковке около магазина на почве конфликта выстрелил из боевого пистолета в 27-летнего мужчину. Злоумышленник был пьян. Оружие дало осечку, и пуля попала в автомобиль пострадавшего. Позднее в интернете опубликовали видео нападения. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого поместили под домашний арест.
 

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