Жителю Светлогорска, устроившему стрельбу у магазина, предъявили обвинение

В Светлогорске предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, устроившему стрельбу у магазина на ул. Пионерской. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.
Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Расследование уголовного дела продолжается.
16 февраля 48-летний житель Светлогорска на парковке около магазина на почве конфликта выстрелил из боевого пистолета в 27-летнего мужчину
. Злоумышленник был пьян. Оружие дало осечку, и пуля попала в автомобиль пострадавшего. Позднее в интернете опубликовали видео нападения. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого поместили под домашний арест.
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