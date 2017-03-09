Полиция области ищет 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже и угоне (фото)
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области полиция разыскивает 35-летнего Вовка Алексея Геннадьевича. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, мужчина скрывается от следственных органов. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ ("Кража") и 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем").
"Гражданам, располагающим сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-092 (Калининград), 552-618 (Советск), 02 или 102", — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
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