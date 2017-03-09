Жителя Гусева, зарезавшего гражданскую жену через неделю после разрыва, приговорили к 13 годам

Жителя Гусева, который зарезал гражданскую жену через неделю после разрыва, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Приговор ещё не вступил в законную силу.



В июне 2016 года 40-летний мужчина напал на бывшую подругу во дворе дома на ул. Суворова. Он несколько раз ударил женщину ножом в грудь и спину. За неделю до этого пара разошлась. Позднее выяснилось, что осуждённый пошёл на убийство из-за ревности.



"От полученных травм потерпевшая скончалась в реанимации ГБУЗ "Гусевская ЦРБ" через несколько дней. У погибшей осталось пятеро детей, в том числе отцом троих детей (10, 5 и 2 лет) является осуждённый", — говорится в сообщении ведомства.