Супругу актёра Караченцова лишили прав за пьяное вождение

Жена актёра Николая Караченцова Людмила Прогина лишилась водительских прав, так как села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Щёлковский суд Подмосковья.

Помимо этого, женщине придётся заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Такой приговор ей вынесли в связи с ДТП, в котором пострадал и её муж.



"Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния", — цитирует издание пресс-секретаря суда.



Дорожно-транспортная авария, о которой идёт речь, произошла в Подмосковье в конце февраля. Николай Караченцов был госпитализирован. В этот же день 12 лет назад актёр попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве, в результате чего получил тяжёлую черепно-мозговую травму.