45-летний мужчина, которого убили на ул. Интернациональной, был судим за два преступления

45-летний мужчина, которого убили на ул. Интернациональной в Калининграде, ранее был судим за кражу и незаконное хранение оружия. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах города.

Калининградец жил в однокомнатной квартире на втором этаже. Соседи заявили, что он занимался скупкой и продажей вещей. Также к нему якобы часто заходили наркоманы. Однако ни шума, ни криков в преддверии трагедии жители дома не слышали.