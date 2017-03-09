45-летний мужчина, которого убили на ул. Интернациональной, был судим за два преступления
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
45-летний мужчина, которого убили на ул. Интернациональной в Калининграде, ранее был судим за кражу и незаконное хранение оружия. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах города.
Калининградец жил в однокомнатной квартире на втором этаже. Соседи заявили, что он занимался скупкой и продажей вещей. Также к нему якобы часто заходили наркоманы. Однако ни шума, ни криков в преддверии трагедии жители дома не слышали.
Тело погибшего 7 февраля обнаружил его отец. Он пришёл к сыну, после того как тот три дня не выходил на связь. Пожилой мужчина открыл дверь в квартиру своим ключом. Сына он нашёл на балконе. Тело калининградца находилось в сидячем положении. По уточнённым данным, на его животе, груди и руке насчитали 15 ран. По информации правоохранительных органов, мужчину убили более чем за сутки до обнаружения. В СУ СК по Калининградской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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