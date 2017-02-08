По факту убийства калининградца, которого 16 раз ударили ножом, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 часть 1 ("Убийство") по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями в квартире на ул. Интернациональной в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель следственного отдела по Московскому району города Калининграда регионального СК РФ Сергей Сумароков.



В рамках доследственной проверки на сегодняшний день установлено, что 43-летний мужчина проживал в квартире один.



"По предварительным данным, исходя из полученной информации, убийство произошло в ночь на 5 февраля, — рассказал редакции Сергей Сумароков. — Родители не могли дозвониться до сына с субботы, 4 февраля. В понедельник, 6 февраля, к нему приехал отец. Входная дверь была закрыта, тогда мужчина открыл квартиру сына своим ключом. Тело, изрезанное ножом, он нашёл на балконе. Опрошенные соседи говорят, что никто из них ничего не слышал".



Источник, близкий к следствию, рассказал Клопс.Ru, что убитый официально нигде не работал и зарабатывал тем, что скупал и продавал краденое. Например, его хорошо знали местные наркоманы — они приносили на продажу вещи. В квартире убитого был беспорядок, найдено много чужих паспортов — возможно, он давал людям деньги в долг под залог. По неофициальным данным, погибший привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия.