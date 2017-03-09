На ул. Дзержинского сбили пьяного мужчину, переходившего дорогу не по "зебре"

Ночью в среду, 8 марта, на ул. Дзержинского сбили пьяного пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



По данным пресс-службы УМВД, авария произошла около 0:10. 57-летний мужчина переходил дорогу вне "зебры". В это время на него наехал "Фольксваген". В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. По данным источника, у него диагностировали открытый перелом ноги.