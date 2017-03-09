Житель Ингушетии сообщил о теракте в пос. Космодемьянского, представившись сотрудником ФСБ

В Калининграде 27-летний уроженец Ингушетии ложно сообщил о готовящемся теракте в посёлке Космодемьянского, представившись внештатным сотрудником ФСБ. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах города.



Мужчина пришёл поздно вечером в магазин "Семья" на ул. Алданской. Там он подошёл к сотрудникам торговой точки и заявил о своей профессиональной принадлежности. После этого молодой человек предупредил работников о том, что в населённом пункте готовится преступление.



На место приехали следователи, оперативники, взрывотехник ОМОН и кинолог. Они обследовали территорию магазина, однако ничего подозрительного не обнаружили. Тем временем сотрудники ГИБДД по приметам задержали подозреваемого.



Молодой человек заявил, что ничего не говорил сотрудникам "Семьи" о теракте. Мужчина заверил, что просто спросил у работников, много ли жителей Ингушетии живут в посёлке. Злоумышленника передали сотрудникам ФСБ.