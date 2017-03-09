В Светлом на предприятии по изготовлению сои случился пожар

В среду, 8 марта, на предприятии по производству сои в Светлом произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, на заводе "Содружество – Соя" в газовой сушилке масло-экстракционного типа случилось тление бобов. На тушении огня работали 14 человек, использовались пять единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.