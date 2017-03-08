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Главная Новости Происшествия

Под Черняховском сгорела "Ауди"

09:22
  140 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Под Черняховском в посёлке Каменском сгорел  автомобиль "Ауди-80". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
 
Пожар произошёл во вторник, 7 марта, в 23.19. На место происшествия выехал пожарный расчёт в составе пяти человек. Автомобиль сгорел полностью.
 
Сведений о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется. МЧС отмечает, что прибытие пожарного расчёта было своевременным. 
 

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