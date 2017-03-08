Под Черняховском сгорела "Ауди"

Под Черняховском в посёлке Каменском сгорел автомобиль "Ауди-80". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Пожар произошёл во вторник, 7 марта, в 23.19. На место происшествия выехал пожарный расчёт в составе пяти человек. Автомобиль сгорел полностью.

Сведений о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется. МЧС отмечает, что прибытие пожарного расчёта было своевременным.