СК назвал предварительную причину смерти мужчины на Ленинском проспекте
У мужчины, который погиб на Ленинском проспекте, оторвался тромб. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
Следователи установили личность умершего. Им оказался гражданин России, проживавший в Белоруссии. Он направлялся домой транзитом через Калининград. Неожиданно ему стало плохо на улице.
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