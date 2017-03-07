СК назвал предварительную причину смерти мужчины на Ленинском проспекте

У мужчины, который погиб на Ленинском проспекте, оторвался тромб. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.

Следователи установили личность умершего. Им оказался гражданин России, проживавший в Белоруссии. Он направлялся домой транзитом через Калининград. Неожиданно ему стало плохо на улице.