На Ленинском проспекте в Калининграде обнаружили тело мужчины
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 7 марта, на Ленинском проспекте в Калининграде обнаружили тело мужчины. О этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
Пожилого мужчину нашли около дома №21-23. По предварительной информации, характер смерти не криминальный. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
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