В аварии на трассе Большаково — Талпаки пострадали три человека

В понедельник, 6 марта, в аварии на дороге Большаково — Талпаки пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 17:40. Водитель "Пежо" пошёл на обгон и, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с "Фольксвагеном". Обоих водителей и 52-летнюю пассажирку "Пежо" госпитализировали.