МЧС: на трассе Большаково – Талпаки произошла авария с пострадавшими

В понедельник, 6 марта, в Калининградской области случилось ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, машины столкнулись на трассе Большаково – Талпаки. В результате происшествия есть пострадавшие. Для оказания им помощи привлекался пожарный расчёт в составе четырёх человек и одной единицы техники.