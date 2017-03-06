В Калининграде из-за обильного снегопада произошло несколько ДТП, образовались пробки

В Калининграде в понедельник, 6 марта, из-за обильного снегопада в городе произошло более десяти дорожно-транспортных происшествий. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы аварий.



Так, на ул. Ульяны Громовой из-за столкновения двух автомобилей и автобуса серьёзно затруднено движение в районе Южного рынка, у Южного вокзала незначительная авария также парализовала направление к центру города. На ул. Невского, перед перекрёстком с ул. Артиллерийской, из-за несоблюдения дистанции сошлись сразу три автомобиля.



Из-за аварий в городе образовались пробки. Помимо центральной части Калининграда (пл. Победы, ул. Черняховского, проспектов Советский, Ленинский, Мира), движение затруднено на ул. Горького, Невского, проспекте Калинина, ул. Дзержинского, Радищева и ряде других.



Тем временем в пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что, несмотря на снегопад, увеличения количества аварий зафиксировано не было.

Что касается областных трасс, то там за последние два часа зафиксированы три случая вылета автомобилей с трасс в кювет. Причём на дороге Полесск — Большаково и на трассе под Советском в аварию попали грузовой микроавтобус и внедорожник.

Фото: Константин Серогодский, группа ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На Светлогорской трассе на обочине на боку лежит грузовик.

Фото: Юриус Печагиниус, группа ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"