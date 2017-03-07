В Краснознаменске при пожаре в офисном здании полностью выгорела одна из комнат

В понедельник, 6 марта, в Краснознаменске произошёл пожар в офисном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в трёхэтажном административном помещении полностью выгорела комната площадью 18 кв. м. Также была уничтожена мебель и повреждена кровля.

В результате ЧП никто не пострадал. На ликвидации пламени работали восемь человек, использовались две единицы техники.