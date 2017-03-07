Сотрудники МЧС спасли человека, попавшего в ДТП под Зеленоградском

В понедельник, 6 марта, районе пос. Кострово под Зеленоградском произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали люди. Кроме того, был спасён один человек. Для оказания помощи участникам происшествия привлекался пожарный расчёт в составе трёх человек, также в операции принимали участие пятеро спасателей.