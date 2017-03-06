Тело обнажённой женщины на ул. Железнодорожной нашли дети, игравшие на стройке
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Тело обнажённой женщины в заброшенном доме на ул. Железнодорожной обнаружили дети. Об этом Клопс.Ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.
Десятилетняя девочка вместе со своими друзьями играла в недостроенном доме на ул. Железнодорожной. Спустя какое-то время на втором этаже здания ребята наткнулись на тело голой женщины в одних носках. Оно было накрыто строительным поддоном, голова — присыпана песком. Дети сообщили о случившемся прохожему и попросили его сообщить в полицию.
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. Спустя два дня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по факту убийства. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 52-летний калининградец убил знакомую во время застолья из-за ссоры.
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