Тело обнажённой женщины на ул. Железнодорожной нашли дети, игравшие на стройке

Тело обнажённой женщины в заброшенном доме на ул. Железнодорожной обнаружили дети. Об этом Клопс.Ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.

Десятилетняя девочка вместе со своими друзьями играла в недостроенном доме на ул. Железнодорожной. Спустя какое-то время на втором этаже здания ребята наткнулись на тело голой женщины в одних носках. Оно было накрыто строительным поддоном, голова — присыпана песком. Дети сообщили о случившемся прохожему и попросили его сообщить в полицию.