52-летний калининградец убил бездомную женщину, раздел и спрятал её тело на стройке
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве бездомной женщины на одной из городских строек. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в воскресенье, 26 февраля, мужчина и его 54-летняя знакомая пришли с алкоголем в недостроенное здание ул. Железнодорожной. Во время застолья между ними произошла ссора. В разгар конфликта пьяный калининградец набросился на подругу и забил её до смерти. От полученных травм та скончалась на месте.
Погибшую обнаружили спустя два дня обнажённой. По информации источника Клопс.Ru, её тело было прикрыто палетами. Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого.
В отделе по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время в ведомстве планируют проверить версию об изнасиловании погибшей.
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