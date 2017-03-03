52-летний калининградец убил бездомную женщину, раздел и спрятал её тело на стройке

В Калининграде 52-летнего местного жителя подозревают в убийстве бездомной женщины на одной из городских строек. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По версии следствия, в воскресенье, 26 февраля, мужчина и его 54-летняя знакомая пришли с алкоголем в недостроенное здание ул. Железнодорожной. Во время застолья между ними произошла ссора. В разгар конфликта пьяный калининградец набросился на подругу и забил её до смерти. От полученных травм та скончалась на месте.

Погибшую обнаружили спустя два дня обнажённой. По информации источника Клопс.Ru, её тело было прикрыто палетами. Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого.

В отделе по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время в ведомстве планируют проверить версию об изнасиловании погибшей.