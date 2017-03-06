С четвёртого этажа дома на ул. Красносельской упал мужчина

В воскресенье, 5 марта, с четвёртого этажа пятиэтажного дома на ул. Красносельской в Калининграде выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Как рассказал редакции источник, пострадавшему 20 лет и он выходец из Средней Азии. Лежащего у подъезда молодого человека первыми увидели жильцы дома. Они вызвали скорую помощь и полицию. По словам свидетелей, молодой человек — их сосед, он проживает вместе с дедушкой и частенько ведёт себя буйно. Даже с медиками, которые приехали ему на помощь, он вёл себя агрессивно. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Пострадавший был госпитализирован в БСМП с черепно-мозговой травмой, переломом голени и стопы.