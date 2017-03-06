УМВД: на перекрёстке ул. Карла Маркса и проспекта Мира сбили женщину

В понедельник, 6 марта, на перекрёстке ул. Карла Маркса и проспекта Мира в Калининграде сбили женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пострадавшую госпитализировали. Личность водителя и марка автомобиля пока не установлены. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.