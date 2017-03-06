УМВД: на перекрёстке ул. Карла Маркса и проспекта Мира сбили женщину
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В понедельник, 6 марта, на перекрёстке ул. Карла Маркса и проспекта Мира в Калининграде сбили женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Пострадавшую госпитализировали. Личность водителя и марка автомобиля пока не установлены. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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