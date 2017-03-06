В Храброво из-за тумана задержаны пять авиарейсов

В понедельник, 6 марта, в Калининграде задерживаются пять авиарейсов. Об этом сообщили в справочной аэропорта Храброво.

Причиной задержек стал туман. Так, до 09:00 задерживается самолёт из Минска ("Белавиа"), до 10:15 — два воздушных судна из Санкт-Петербурга ("Россия" и "Аэрофлот"). Соответственно, вылет самолётов обратно в северную столицу отложен до 11:15.