Задержали гражданина Латвии, запускавшего в компании двух россиянок дрон над президентским дворцом в Варшаве

В Варшаве задержан гражданин Латвии,запустивший беспилотник над президентским дворцом. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Инцидент произошёл в субботу, 4 марта. Дрон, летавший над дворцом Бельведер, заметили сотрудники Бюро охраны правительства. Оператора аппарата задержали в близлежащем парке. Им оказался гражданин Латвии. Сообщается, что мужчина был в компании двух россиянок – об их задержании ничего не известно. Разбираться в случившемся будет Агентство внутренней безопасности Польши.