Задержали гражданина Латвии, запускавшего в компании двух россиянок дрон над президентским дворцом в Варшаве
В Варшаве задержан гражданин Латвии,запустивший беспилотник над президентским дворцом. Об этом сообщает Lenta.Ru.
Инцидент произошёл в субботу, 4 марта. Дрон, летавший над дворцом Бельведер, заметили сотрудники Бюро охраны правительства. Оператора аппарата задержали в близлежащем парке. Им оказался гражданин Латвии. Сообщается, что мужчина был в компании двух россиянок – об их задержании ничего не известно. Разбираться в случившемся будет Агентство внутренней безопасности Польши.
Похожий инцидент произошёл в Варшаве 26 сентября 2016 года. Тогда был задержан россиянин
, управлявший беспилотником, сидя в Porsche Cayenne. Дрон летал над зданиями канцелярии премьера Польши, президентского дворца Бельведер и министерства обороны страны. Позже нарушителя депортировали на родину.
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