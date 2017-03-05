Калининградская полиция ищет 39-летнего мужчину, пропавшего в четверг

В Калининградской области ищут пропавшего 39-летнего Евгения Нилова. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Известно, что в четверг, 2 марта, в 16:45 он выехал из г. Светлогорск в г. Калининград. С тех пор о его местонахождении родственники ничего не знают.

Рост Евгения 180 см, он крепкого телосложения, у него короткие русые волосы, серые глаза. На лице есть небольшие рубцы–оспины. Он может быть одет в чёрное полупальто, синие джинсы и чёрные туфли.

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поиске, просят позвонить в полицию: 552-002, 02 или 102, или координатору поисковой группы: 8 911 473 92 53 (Евгений).