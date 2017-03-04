На ул. Суворова на пешеходном переходе сбили 59-летнего велосипедиста

В Калининграде на ул. Суворова "Фольксваген" сбил 59-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ДТП произошло в пятницу, 3 марта, в 06:40. Велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда на него наехал автомобиль. В результате мужчина получил травмы.