В Калининграде из-за найденной 250-килограммовой авиационной бомбы эвакуируют жителей и перекроют дороги

В Калининграде на ул. Невского обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по разминированию пройдут в понедельник, 6 марта, с 11:00 до 12:00. Такое решение было принято в ходе выездного совещания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Калининграда.

Движение перекроют на участке ул. Невского от ул. Краснокаменной до ул. Большая Окружная. "Автомобилистам рекомендовано осуществлять объезд закрытого участка дороги по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Большой Окружной 4-й, ул. Большой Окружной. Автобусы маршрута № 31 будут направлены по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной до конечного остановочного пункта «Автошкола». В обратном направлении по тому же маршруту", – говорится в сообщении администрации.

Также на время работ будет запрещено пешеходное движение по ул. Невского на участке от ул. Краснокаменной до ул. Невского, 205, и по пешеходной дорожке, ведущей в район Северная Гора, от Ганзейского переулка в сторону ул. Барклая де Толли.

Жителей близлежащих домов эвакуируют. Это дома по адресам: ул. Невского, 178, 180-182, 184-186 и 193. Кроме того, эвакуации подлежат люди, находящиеся в административных зданиях по ул. Невского, 176, 187, 189. Эвакуация пройдёт 6 марта с 10:00 до 11:00. Людей вывезут на автобусах. Место сбора – ул. Невского, 186.