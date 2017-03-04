В Калининграде мужчина прошёлся бензопилой по пальцам собутыльника

В Калининграде на ул. Грибная мужчина напал на собутыльника с бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным полиции, конфликт произошёл на бытовой почве в ходе распития алкогольных напитков. Злоумышленник напал на своего 26-летнего собутыльника с бензопилой и нанёс ему серьёзные травмы пальцев правой руки.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.