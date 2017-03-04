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Главная Новости Происшествия

В Москве мужчина угрожает взорвать газ в пятиэтажке

10:09
  830 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
На севере Москвы неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости.
 
"Мужчина стоит в окне и угрожает взорвать газ в доме №42 на улице Мишина", – цмтирует издание своего собеседника.
 
В настоящий момент на месте инцидента находятся сотрудники экстренных служб столицы. Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной.
 

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