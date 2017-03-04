В Москве мужчина угрожает взорвать газ в пятиэтажке
На севере Москвы неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости
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"Мужчина стоит в окне и угрожает взорвать газ в доме №42 на улице Мишина", – цмтирует издание своего собеседника.
В настоящий момент на месте инцидента находятся сотрудники экстренных служб столицы. Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной.
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