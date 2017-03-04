В Калининграде посетители ресторана спасли мужчину, потерявшего сознание на улице (фото)

В Калининграде на пл.Победы посетители одного из ресторанов в ТЦ "Кловер" спасли жизнь мужчине, которому внезапно стало плохо на улице. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru, случайно оказавшийся на месте происшествия.

Вместе с другом 35-летний мужчина отдыхал в одном из кафе, внезапно почувствовал себя плохо и приятель вывел его на улицу. Но там мужчине стало хуже и он потерял сознание. Это увидели двое посетителей в ресторане напротив, мужчины тут же выбежали на улицу и принялись оказывать пострадавшему помощь.

Случайные спасители принялись делать мужчине непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Один из них вызвал скорую. Сотрудники кафе не пытались помочь пострадавшему. Только уборщица вышла на улицу со стаканом воды, которую вылила упавшему мужчине на голову.

К приезду медиков мужчина начал приходить в себя. Сотрудники скорой предположительно диагностировали у мужчины аллергическую реакцию. Его госпитализировали в больницу.