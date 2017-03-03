В Калининграде наполовину ослепший во время урока студент отсудил у техникума 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В 2013 году молодой человек присутствовал на занятии по производственному обучению. Мастер велел ему демонтировать плинтус с помощью строительного молотка и кирки. Во время выполнения задания в глаз юноши отскочило инородное тело. Его доставили в больницу и там прооперировали.

"В дальнейшем пострадавший находился на стационарном и на амбулаторном лечении в различных лечебных учреждениях, однако даже неоднократные операции не привели к восстановлению зрения — полученная травма привела к утрате зрительной функции правого глаза", — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии молодой человек обратился в суд. Там было доказано, что его здоровью был причинён вред по вине сотрудников техникума, которые не обеспечили безопасность учебного процесса.

"Кроме того, в акте указано, что причинами несчастного случая стало нарушение учащимся правил техники безопасности при работе с инструментом: не использовались очки, слабый контроль со стороны мастера производственного обучения. В связи с этим образовательная организация должна нести ответственность за вред, причинённый истцу", — уточнили в пресс-службе.

В итоге техникум обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, а также утраченный заработок с момента получения травмы в размере 258 892 рубля. Кроме того, теперь мужчине каждый месяц будут начислять пожизненные ежемесячные платежи по 9 000 рублей с индексацией.

