В Калининграде наполовину ослепший во время урока студент отсудил у техникума 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В 2013 году молодой человек присутствовал на занятии по производственному обучению. Мастер велел ему демонтировать плинтус с помощью строительного молотка и кирки. Во время выполнения задания в глаз юноши отскочило инородное тело. Его доставили в больницу и там прооперировали.
"В дальнейшем пострадавший находился на стационарном и на амбулаторном лечении в различных лечебных учреждениях, однако даже неоднократные операции не привели к восстановлению зрения — полученная травма привела к утрате зрительной функции правого глаза", — говорится в сообщении ведомства.
Впоследствии молодой человек обратился в суд. Там было доказано, что его здоровью был причинён вред по вине сотрудников техникума, которые не обеспечили безопасность учебного процесса.
"Кроме того, в акте указано, что причинами несчастного случая стало нарушение учащимся правил техники безопасности при работе с инструментом: не использовались очки, слабый контроль со стороны мастера производственного обучения. В связи с этим образовательная организация должна нести ответственность за вред, причинённый истцу", — уточнили в пресс-службе.
В итоге техникум обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, а также утраченный заработок с момента получения травмы в размере 258 892 рубля. Кроме того, теперь мужчине каждый месяц будут начислять пожизненные ежемесячные платежи по 9 000 рублей с индексацией.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.