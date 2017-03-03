В Калининграде сотрудник угрозыска нашёл 13-летнюю девочку, сбежавшую из дома 1 марта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейский заметил ребёнка около ТЦ "Плаза" на Ленинском проспекте. Школьница вернулась к родителям живой и здоровой. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было. Сейчас сотрудники ПДН проводят с ней и родителями профилактические мероприятия.