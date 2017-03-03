В Пионерском полицейский спас от переохлаждения пенсионерку, запертую на балконе в халате

В Пионерском полицейский спас от переохлаждения 79-летнюю пенсионерку, запертую в одном халате на балконе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошёл ещё в конце февраля. На тот момент уличная температура едва достигала трёх градусов. Рано утром пожилая женщина вышла на балкон подышать свежим воздухом и не заметила, как за ней закрылась на замок дверь. Мобильного телефона при себе у пенсионерки не было, а дочь уехала в Калининград на работу. Женщине удалось обратить на себя внимание прохожего, который и позвонил в дежурную часть.

"Первым на место происшествия прибыл начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Олег Шиколович. Майор полиции по карнизам взобрался на балкон четвёртого этажа и передал одеяло замерзавшей пожилой женщине, которая несколько часов находилась на открытом воздухе в одном халате. Полицейский успокоил пенсионерку и помог ей дождаться приезда спасателей", — рассказали в пресс-службе.



Прибывшие на место спасатели взобрались на балкон по приставной лестнице. Затем они открыли запертую балконную дверь, и пожилая женщина смогла попасть домой.