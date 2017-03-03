В Пионерском полицейский спас от переохлаждения пенсионерку, запертую на балконе в халате
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Пионерском полицейский спас от переохлаждения 79-летнюю пенсионерку, запертую в одном халате на балконе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Случай произошёл ещё в конце февраля. На тот момент уличная температура едва достигала трёх градусов. Рано утром пожилая женщина вышла на балкон подышать свежим воздухом и не заметила, как за ней закрылась на замок дверь. Мобильного телефона при себе у пенсионерки не было, а дочь уехала в Калининград на работу. Женщине удалось обратить на себя внимание прохожего, который и позвонил в дежурную часть.
"Первым на место происшествия прибыл начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Олег Шиколович. Майор полиции по карнизам взобрался на балкон четвёртого этажа и передал одеяло замерзавшей пожилой женщине, которая несколько часов находилась на открытом воздухе в одном халате. Полицейский успокоил пенсионерку и помог ей дождаться приезда спасателей", — рассказали в пресс-службе.
Прибывшие на место спасатели взобрались на балкон по приставной лестнице. Затем они открыли запертую балконную дверь, и пожилая женщина смогла попасть домой.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.