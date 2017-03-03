В Мамоново нашли и обезвредили авиабомбу

В четверг, 2 марта, в Мамоново нашли фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, опасный предмет из пос. Вавилово вывезли на полигон специалисты компании "Форпост Балтики плюс". Там боеприпас уничтожили. Помощь спасателей не потребовалась.