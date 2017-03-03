В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
03 марта 2017 г. 09:16
74 762 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 03 марта 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 03 марта 2017, 09:00
14.35 -0.03
Курс ЦБ на 03 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Космодемьянском при пожаре в садовом домике спасли человека

07:27
  385 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В четверг, 2 марта, в пос. им. А. Космодемьянского произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
По данным ведомства, огонь уничтожил кирпичный садовый домик. В ходе тушения пожара был спасён один человек. На тушении пламени работали девять человек, использовались две единицы техники.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Космодемьянском при пожаре в садовом домике спасли человека
07:27
  385 0
В Космодемьянском при пожаре в садовом домике спасли человека
В отношении офицеров Балтфлота возбудили дело за охоту с борта боевого вертолёта
Фото горячей новости
02 марта 201713:36
  7631 9
Под Янтарным нашли гигантский янтарный самородок (фото)
Фото горячей новости
02 марта 201711:39
  11845 1
Калининградка засудила врачей за то, что ей четыре года не могли диагностировать рак
Фото горячей новости
02 марта 201711:14
  7678 0
"Доченька, возвращайся, пожалуйста": мама Евдокии Головковой обратилась к ушедшей из дома школьнице
Фото горячей новости
02 марта 201710:51
  12584 0

Лента новостей

Картинка
ЦБ в пятницу отозвал лицензии у четырёх банков
09:14
  1 0
Картинка
Стальные брёвна: как заметно и выгодно преобразить фасад дома
09:11
  33
Картинка
Калининградская область получила 100 млн рублей за досрочное расселение "аварийщиков"
09:10
  1 0
Картинка
Где купить подарки к 8 Марта: техника и электроника, матрасы, игрушки и скидка 100% на пиццу
08:56
  96

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  3233 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1268 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo