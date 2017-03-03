В Космодемьянском при пожаре в садовом домике спасли человека

В четверг, 2 марта, в пос. им. А. Космодемьянского произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, огонь уничтожил кирпичный садовый домик. В ходе тушения пожара был спасён один человек. На тушении пламени работали девять человек, использовались две единицы техники.