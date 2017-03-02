В Пионерском на "зебре" у горбольницы "Ниссан" сбил женщину

В Пионерском автомобиль "Ниссан Микро" сбил переходившую по "зебре" дрогу женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ДТП произошло в четверг, 2 марта, в районе дома № 6 на ул.Шаманова — в районе городской больницы. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, за рулём иномарки была женщина, а пострадавшая — пенсионерка.

Сбитая машиной женщина доставлена в больницу, сейчас устанавливается характер полученных ею травм. Также выясняются обстоятельства происшествия.