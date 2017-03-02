В Пионерском на "зебре" у горбольницы "Ниссан" сбил женщину
В Пионерском автомобиль "Ниссан Микро" сбил переходившую по "зебре" дрогу женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
ДТП произошло в четверг, 2 марта, в районе дома № 6 на ул.Шаманова — в районе городской больницы. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, за рулём иномарки была женщина, а пострадавшая — пенсионерка.
Сбитая машиной женщина доставлена в больницу, сейчас устанавливается характер полученных ею травм. Также выясняются обстоятельства происшествия.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.