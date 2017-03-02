В Калининграде полиция ищет водителя, сбившего 12-летнюю девочку и бросившего её на дороге

В Калининграде полиция объявила в розыск водителя, который сбил на "зебре" 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 12 февраля около 13:50. Школьница переходила проезжую часть на Советском проспекте в районе дома №21. При этом она шла по "зебре". В это время на неё наехал водитель неустановленного автомобиля. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Автомобилист не остановился.

"ГИБДД призывает граждан, обладающих информацией о водителе данного автомобиля или иной значимой информацией об указанном ДТП, позвонить в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефону 8 (4012) 552-526 (группа розыска) или дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД 8 (4012) 552-512", — говорится в сообщении ведомства.